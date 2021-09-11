شرطة الخرطوم توقف متهمين فى بلاغات مختلفة





تمكنت مباحث قسم شرطة سوبا غرب في اطار جهودها الرامية لمكافحة الجريمة واكتشاف ما يقع منها من ضبط عدمن اطارات شاحنات باحد المحلات التجارية كما تم توقيف ثلاثة متهمين اعترفوا بسرقة اللساتك. نجحت مباحث القسم من ضبط معتاد اجرام يقيم بمنطقة سوبا، وبحوزته كيبل كهربائي واقر بسرقته من مزرعة بشرق النيل و تمكنت مباحث القسم من القبض على عربة دفار بها كمية كبيرة من الحديد الصلب الخام حيث قامت بافراغ جزء من الحموله بأحد موازين الخردة بدائرة الاختصاص، وبعد التحري افاد سائق العربة أنها مستأجرة لتوصيل الحديد من (مصنع ) الى منطقة بحري، الا ان السائق ومساعده حاولوا التصرف في جزء من الحديد ببيعه لصاحب الميزان دون علم المالك. فرعية جبل اولياء تلقى القبض على عصابة سرقة تمكنت مباحث فرعية جبل اولياء من القبض على تشكيل اجرامى نشط فى السرقات الليلية.حيث اشتبهت فى أحد معتادى الإجرام بمنطقة مايو بناء على معلومات عن بيعه عدد من بطاريات العربات وبالتحرى معه أقر بسرقته لأحد المخازن بمنطقة مايو وارشد إلى شريكه الذى يقيم بمنطقة مايو القطاطى تم القبض عليه وضبط بحوزته عددمن البطاريات ١٢٠ امبير وبالتحرى معه أقر بالسرقة وبيعه ثمانية بطارية .

الخرطوم ( كوش نيوز)