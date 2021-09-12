ضبط ذهب مهرب بنهر النيل و شمال كردفان





في اطار جهودها المتواصلة للاحاطة بالمنتج من معدن الذهب والمحافظة عليه من عمليات التهريب واصلت الإدارة العامة لحماية التعدين جهودها في ضبط الذهب الذي تحاول الشبكات والمجموعات الإجرامية والأشخاص تهريبه بإستمرار , وافاد العقيد شرطة / تميم محمد احمد مدير ادارة العمليات بالادارة في وفق المكتب الصحفي للشرطة أن جهود إدارته مستمرة في منع عمليات تهريب معدن الذهب من خلال إنتشار القوات في جميع مواقع الانتاج حيث تعمل بتنسيق تام مع الرئاسة مشيرا الي أن تكامل هذه الجهود التي تقوم بها مباحث إدارة التعدين أسفرت عن ضبط ذهب يزن 3 كيلو و117جرام بولاية نهر النيل شمال مدينة بربر وضبط ذهب مهرب يزن 833 جرام بولاية شمال كردفان عند المدخل الشمالي لمدينة الابيض . وتم إجراء تسوية بواسطة الشركة السودانية للموارد المعدنية وإستلام نصيب الدولة حسب قانون تنمية الثروة المعدنية للعام 2015م موكدا مواصلة جهود إدارته في تعقب مهربي معدن الذهب والقضاء علي عمليات تهريبه للمحافظة علي موارد الدولة المعدنية و المحافظة علي الإقتصاد الوطني.

الخرطوم ( كوش نيوز)