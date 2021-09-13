أمرٌ بالقبض على مُتّهم في قضية الخلية الإرهابية بـ(الإنتربول)





أمر قاضي المحكمة الخاصة المُنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بضاحية أركويت أنس عبد القادر فضل المولى، والتي يمثل أمامها (27) متهماً من منسوبي الأمن الشعبي في قضية الخلية الإرهابية بالقبض على المتهم السابع عشر بواسطة الشرطة الدولية (الإنتربول)، بعد أن تقدّم وكيل أعلى النيابة، ممثل الاتهام بطلب للمحكمة بالقبض على المتهم بواسطة الإنتربول.

وقال القاضي أمس، إن المتهم ومن خلال التقارير المُودعة خُضع للعلاج في السابع والعشرين من فبراير المنصرم ويحتاج إلى مُتابعة خلال (6) أشهر، وأضاف القاضي بأن المدة انقضت ولا بُدّ من إحضار تقرير جديد، فيما ردت محامية الدفاع بأنهم بصدد إحضار تقرير طبي آخر، لأنّ المتهم لا يزال يحتاج إلى العلاج.

الخرطوم ــ آثار كامل

صحيفة الصيحة