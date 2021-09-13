الشرطة تفك طلاسم جريمة قتل غامضة بعطبرة وتوقف المتهم





نجحت شرطة ولاية نهر النيل وفي خلال ساعات وجيزة من فك طلاسم جريمة قتل وقعت مساء الاحد بحي الفكي مدني بأحد أحياء مدينة عطبرة وبالعودة لتفاصيل الحادث وفق المكتب الصحفي للشرطة أن أحد الوافدين الأجانب قام بطعن المجني عليه بواسطة آلة حادة (سكين) وقد لاذ بالفرار حيث نجحت مباحث الولاية من خلال تفعيل العمل البحثي الميداني و جمع المعلومات من رصد المتهم وتحديد هويته بدقة وضبطه وبحوزته أداة الجريمة في مدينة الدامر وإتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته بقسم شرطة دائرة الإختصاص تحت المادة 130من القانون الجنائي وسوف تستمر شرطة الولاية في بذل المزيد من الجهود في سبيل أداء الواجب المنوط بها من اجل منع الجريمة واكتشاف ما يقع منها حفظا للامن وتحقيقا للطمأنينة العامة.

الخرطوم ( كوش نيوز)