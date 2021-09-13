إحباط محاولة تهريب(5) كيلو ذهب بشمال كردفان





تمكنت مباحث الإدارة العامة لتأمين التعدين من خلال عملية نوعية من إحباط محاولة تهريب ذهب بولاية شمال كردفان في ذات السياق قال العميد شرطة / محمد علي الحسن مدير دائرة الأمن وشؤون الولايات وفق المكتب الصحفي للشرطة أن الضبطية تزن 5 كيلو و 490 جرام تم ضبطها بولاية شمال كردفان عند تفتيش المدخل الشمالي لمدينة الأبيض وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و إجراء تسوية بواسطة الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية بناء علي قانون تنمية الثروة المعدنية للعام 2015م .

الخرطوم ( كوش نيوز)