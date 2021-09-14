ضبط شبكة تحتال على المحال التجارية بتطبيق بنكك





تمكنت قوة من الادارة العامة للمباحث الفدرالية شعبة بحري من ضبط متهمين إثنين يقومان بشراء بضاعة من احدى المحال التجارية وإرسال اشعار يبدو سليما من الوهلة الأولي يحوي قيمة البضاعة ولكنه في الواقع مزيف واتضح هذا الأمر ذات مرة لصاحب مجمع تجاري بالحلفايا فيما عاد المتهمان لتكرار العملية مرة أخري فتم اخطار الفرعية بالبلاغ وتم الترتيب لضبطهما متلبسين وبالفعل أستلم المتهمان بضاعة عبارة عن مواد إستهلاكية ودفع قيمتها عن طريق تطبيق بنكك المزيف وقاما بتحميلها فى ركشة تم تتبع المتهمين وعند توقيفهما وإخضاعهما للتحرى أقرا بارتكابهما للجريمة وأقر المتهم الأول بأنه ومجموعة مكونة من ( 8 ) أشخاص يمارسون هذا النشاط بنفس الأسلوب الإجرامي منذ فترة موضحا احتيالهم علي العديد من المحلات الكبيرة التى تستخدم تطبيق بنكك وأرشد عن مكانها وعند فحص هاتفه وجد به حوالى( 28 )إشعارا لمبالغ تتراوح مابين (20) الي ( 50) ألف جنيه وأقر بأنه يقوم بتعديل الْاشعار بنفسه وأحيانا يستلمه من شخص آخر، ثم يرسله للضحية لايهامه بإكمال عملية الشراء ومن ثم إستلام البضاعة وتم تسليم المتهمين لقسم شرطة الصافية والتوجيه باتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهتهم.

صحيفة الصيحة