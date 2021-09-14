الشرطة :إيقاف المتهمين بجريمة قتل شغلت مجتمع مدينة الدلنج





تمكنت شرطة ولاية جنوب كردفان عبر شرطة محلية الدلنج من فك طلاسم جريمة قتل هزت مجتمع مدينة الدلنج وبالعودة لتفاصيل البلاغ وفق المكتب الصحفي للشرطة أن الشاكي قد أفاد في بلاغه لشرطة المحلية بأن مجهولا” قد طعن شقيقه البالغ من العمر 21 سنة بواسطة آلة حادة (سكين) تسببت في مصرعه في الحال وكان ذلك بمنزل جاره وفور تلقي شرطة المحلية للبلاغ تم تكوين فريق ميداني من شعبة المباحث بقيادة ضابط لضبط الجاني و إحضاره تحت إشراف مدير شرطة محلية الدلنج المقدم شرطة / أبوعبيدة عبدالله خليفة وبعد عملية الرصد والمتابعة المستمرة تم ضبط متهمين إثنين وعند إخضاعهما للتحري أقرا بإرتكابهما للجريمة وبتفتيش منازلهما وجدت بعض متعلقات الجريمة وبها آثار دماء وبموجب ذلك تم إقتيادهما لقسم الشرطة بدائرة الإختصاص وإتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهتهم تحت المادة 130من القانون الجنائي .

الخرطوم ( كوش نيوز)