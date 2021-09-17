الشرطة تتصدى لمحكومين بالإعدام حاولوا الهرب من سجن الروصيرص





قالت الشرطة إنها تعاملت بالقوة القانونية اللازمة، مع عدد من المحكومة عليهم بالإعدام بعد محاولتهم الهرب من أحد سجون الولايات.

وطبقاً لتعميم صادر عن المكتب الصحفي للشرطة ، فإن نحو (16) من المحكومين بالإعدام قاموا بإثارة الشغب ومحاولة الهرب من سجن مدينة الروصيرص بولاية النيل الأزرق.

ووفقاً للتعميم فقد تعاملت الشرطة معهم بالقوة القانونية اللازمة والسيطرة عليهم، بجانب دعم السجن بقوة إسناد إضافية ، ولم تذكر الشرطة اي خسائر أو أضرار حيال تلك الحادثة.

السوداني