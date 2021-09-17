العثور على جثتي طفلين بعد اغتصابهما جنوب الخرطوم





عثرت شرطة محلية جبل أولياء على جثتي طفلين لقيا حتفهما بعد تعرضهما للاغتصاب .

وألقت الشرطة القبض على (5) متهمين وقيدت في مواجهتهم بلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي بعد أن أقروا بارتكابهم للجريمة.

وطبقاً للمكتب الصحفي للشرطة، أفاد تقرير المشرحة بأن الطفلين تعرضا لاغتصاب وفقدان الأوكسجين مما أدى لوفاتهما.

وكانت شرطة المحلية ومباحث قسم حي الأندلس تلقت بلاغاً من والد الطفلين – وهو من رعايا دولة جنوب السودان ، يفيد بفقدانهما .

وتم تكوين فريق لجمع المعلومات والتقصي، وبعدها ابلغ مواطن بوجود عربة متعطلة في منطقة خالية من السكان وبها طفلان متوفيان.

وبموجب ذلك هرعت الشرطة إلى الموقع فوراً وقامت بالإجراءات الفنية والقانونية.

السوداني