



تمّ فتح بلاغ في مواجهتهما تحت المادة 175 نهب والمادة 142 إرهاب.

أعلنت السلطات في جنوب دارفور عن إلقاء القبض على أخطر عصابة نهب مسلّحة، تنشط في طريق نيالا الفاشر، وتقوم بنهب اللواري التجارية والبصات السياحية.

وقال مدير شرطة ولاية جنوب دارفور علي حسب الرسول بحسب وكالة السودان الرسمية، الجمعة، إنّ المجموعة قامت بنهب عربات تجارية قادمة من الفاشر في طريقها إلى مدينة نيالا، وأطلقت النار على المواطنين واعتدت عليهم بالضرب واستولت على مبالغ مالية وهواتف جوالة.

وأشار حسب الرسول إلى أنّ الشرطة تلقّت بلاغًا، الخميس، من أحد سائقي اللواري مفاده أنّ مجموعة مسلّحة تتكوّن من (3) أفراد اعترضت طريقهم مع ثلاثة عربات أخرى في منطقة (جُرف) (50) كليومتر شمال مدينة نيالا،وأطلقت عليهم الرصاص ونهبت منهم مبالغ مالية كبيرة وهواتف محمولة وبعض المقتنيات.

وأوضح علي أنّ قوات مشتركة تحرّكت لموقع الحادث وتمكّنت من القبض على من المجموعة المسلّحة بعد مقاومة وتمكّنت القوة المشتركة من القبض على (2) من المتهمين بحوزتهما عربة لاندكروزر وبندقية كلاشنكوف وبعض المعروضات

باج نيوز