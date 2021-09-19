رأي ومقالات
إغلاق شرق السودان :تجاهل إعلامي أم تحيزات سياسية
إغلاق الشرق :تجاهل إعلامي أم تحيزات سياسية..
ما هو الحدث الأكثر أهمية من إغلاق إقليم كامل (شرق السودان)، يشمل ثلاث ولايات (البحر الأحمر، كسلا والقضارف) ويحادد خمس ولايات ويضم كل مؤاني السودان البحرية..
اعتقد ان غياب هذا الحدث عن عناوين القنوات العربية والأجنبية، هو جزء من تحيزات إعلامية وإنتماءات ضيقة، فالحدث، بغض النظر عن الموقف منه، له تأثيرات واسعة وأهمية كبيرة ويستحق الإضاءة عليه، أكثر من إعتقال محام في دولة مغربية..
Al Jazeera Channel – قناة الجزيرة
الجزيرة – السودان
قناة العربية Al Arabiya
التلفزيون العربي
Alhurra قناة الحرة
BBC News عربي
CNN International
CNNArabic
وكالة الاناضول للانباء
Reuters
وكالة الصحافة الفرنسية
ابراهيم الصديق على