إغلاق شرق السودان :تجاهل إعلامي أم تحيزات سياسية





إغلاق الشرق :تجاهل إعلامي أم تحيزات سياسية..

ما هو الحدث الأكثر أهمية من إغلاق إقليم كامل (شرق السودان)، يشمل ثلاث ولايات (البحر الأحمر، كسلا والقضارف) ويحادد خمس ولايات ويضم كل مؤاني السودان البحرية..

اعتقد ان غياب هذا الحدث عن عناوين القنوات العربية والأجنبية، هو جزء من تحيزات إعلامية وإنتماءات ضيقة، فالحدث، بغض النظر عن الموقف منه، له تأثيرات واسعة وأهمية كبيرة ويستحق الإضاءة عليه، أكثر من إعتقال محام في دولة مغربية..

Al Jazeera Channel – قناة الجزيرة

الجزيرة – السودان

قناة العربية Al Arabiya

التلفزيون العربي

Alhurra قناة الحرة

BBC News عربي

CNN International

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وكالة الاناضول للانباء

Reuters

وكالة الصحافة الفرنسية

ابراهيم الصديق على