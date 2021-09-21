تحرير مجموعة من الفتيات ضحايا الاتجار بالبشر من بينهن طفلات





تمكنت الشرطة السودانية من تحرير 12 فتاة من ضحايا الاتجار بالبشر كن في طريقهن لاحد الدول العربية قادمات من دولة مجاورة ووفقا لبيان من رئاسة الشرطة السودانية فقد تمكن فريق ميداني متخصص من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية في واحدة من العمليات النوعية في عمليات إنقاذ وحماية ضحايا الاتجار بالبشر وتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة في مجال تهريب المهاجرين والإتجار بهم تم تحرير 12 فتاة من ضحايا الإتجار بالبشر من رعايا إحدي الدول المجاورة واشار البيان بان اعمار الضحايا تتراوح بين 14عام الى 20عام وذلك بأحد الأحياء بمدينة القضارف – شرق السودان-واضاف البيان ان الشرطة تمكنت ايضا من ضبط 3 من المتهمين الضالعين في هذا النشاط الإجرامي. وقال بيان المكتب الصحفي للشرطة بحسب صحيفة السوداني الدولية، ان العملية بدأت حينما توفرت معلومات تفيد بوجود ضحايا إتجار بالبشر تم حبسهم بمنزل بإحدى أحياء مدينة القضارف يستخدم لإخفاء ضحايا الإتجار بالبشر توطئة لتسفيرهم إلى الخرطوم ومنها إلى احدى الدول الدول العربية عبر مطار الخرطوموبعد تأكيد المعلومات تم وضع خطة محكمة للايقاع بالمتهمين وتحرير الضحايا من خلال عملية مداهمة نوعية تم وضعها بخطة مدروسة حيث تمت المداهمة للموقع بنجاح وتم تحرير 12 فتاة من الضحايا من دولة مجاورة وبحوزتهن جوازات سفر دون اي إجراءات هجرية أو صحية كما تم ضبط عدد ثلاثه من المتهمين بما فيهم مالك وكالة السفر التي جلبتهم من دولتهم .و قال البيان ان الشرطة إتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وانه جرى إبعاد الضحايا إلى دولتهم عبر مدينة القلابات الاثيوبية وإخضاع المتهمين للتحريات لمعرفة ملابسات وأبعاد الجريمةمن جانبه أكد اللواء شرطة حقوقي كمبال حسين مدير شرطة ولاية القضارف إستمرار جهود الشرطة للمضي قدما في تامين الشريط الحدودي والقضاء علي الجريمة المنظمة مضيفا بان هذه الضبطية تأتي في إطار إنفاذ الخطة المشتركة لشرطة الولاية والإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية الرامية لمحاربة التهريب والقضاء علي ظاهرة الاتجار بالبشر.

الخرطوم: (كوش نيوز)