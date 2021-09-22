بحكم الوثيقة الدستورية المعدلة بعد اتفاق جوبا فإن الانتقال للمدنيين يكون في يوليو 2022





هل انتقال الرئاسة للمدنيين في نوفمبر؟؟

بحكم الوثيقة الدستورية المعدلة بعد اتفاق جوبا فإن الانتقال للمدنيين يكون في يوليو ٢٠٢٢، حيث يكون المكون العسكري أكمل مدته وهي ٢١ شهراً بدأت من تاريخ توقيع اتفاق جوبا أكتوبر ٢٠٢٠.

من أين جاءت مزاعم نوفمبر؟

بحسب عضوين في التحالف الحاكم فإن اتفاق تم بين الطرفين على أن تُحسب فترة العسكريين من تاريخ توقيع الوثيقة قبل تعديل جوبا وهو أغسطس ٢٠١٩ حتى مايو ٢٠٢١ “هذه ٢١ شهرا” على أن يتم تقاسم السنة الإضافية الناتجة من اتفاق جوبا كالآتي:

تمديد فترة العسكريين ٦ أشهر “من مايو حتى نوفمبر” وزيادة فترة المدنيين ٦ أشهر، بهذا الحساب فإن فترة العسكريين تنتهي في نوفمبر، لكن هل هذا الاتفاق مكتوب؟؟ لم أجد إجابة.

شمائل النور