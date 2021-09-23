جريمة تهز اليمن.. فتاة تقتل عائلتها بالكامل





تداولت مواقع رواد التواصل الاجتماعي في اليمن خبر مقتل أفراد عائلة بكاملها على يد ابنتهم، حيث أوضحت وسائل إعلام محلية في اليمن أن فتاة قتلت والدها ووالدتها وشقيقها الأصغر وحاولت الهروب من المنزل.

ووفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام، فإن فتاة يمنية تدعى بشرى، قتلت والدها الضابط في الشرطة اليمنية ووالدتها وشقيقها الأصغر، وحاولت أن تخرج من المنزل، ولكن منعها الجيران وحبسوها في إحدى غرف المنزل، وفق صحيفة الأخبار المصرية.

وأكد جيران العائلة أن الفتاة كانت متفوقة دراسياً للغاية، وكانت ترغب في أن تحافظ على مستواها التعليمي المتفوق الذي كان يسر والديها، إلا أن الجميع فوجئ بأنها قتلت أسرتها بمسدس كانت تحمله وحاولت الهرب.

وبحسب تقرير الشرطة، فإن الفتاة أطلقت الرصاص على والدها وأنهت حياته على الفور، وحاولت والدتها أن تتفهم حقيقة الموقف، فأصابتها الفتاة بطلقة في الرأس أودت بحياتها، وحاول شقيقها منعها من الخروج فقتلته أيضاً.

جدير بالذكر أن تحقيق الشرطة أكد أن ملابسات الجريمة غامضة وأن الشابة لا تستطيع الحديث، ولم يتمكن المحققون حتى الآن من استجوابها، وما زالت التحقيقات مستمرة بعد إلقاء القبض عليها

صحيفة البيان