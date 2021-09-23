ضبط (15) كيلو ذهب بمطار الخرطوم





ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ذهب مهرب بمطار الخرطوم بواسطة فريق فرعية مكافحة المخدرات بالمطار.

وقال مدير دائرة العمليات والمكافحة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد شرطة حقوقي خالد محمد نور بحسب المكتب الصحفي للشرطة، فإن خلفية البلاغ تعود لتوفر معلومات لإدارته عن نشاط إجرامي لشبكة تنشط في تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم عبر سلسلة عمليات تمويه من أجل الإفلات من الأجهزة الأمنية.

وأضاف “بناءا على ذلك تم إنفاذ خطة محكمة للإيقاع بالشبكة والقبض عليها وإنهاء أنشطتها الإجرامية وتقرر إنهاء العملية عند بوابة المطار لمزيد من السيطرة وتضييق الخناق عليهم حيث تم نشر أفراد الفريق الميداني عند مداخل المطار وقد تم تحديدها بدقة بوصول أفراد الشبكة وعددهم 3 مشتبه بهم يقودون عربة أوباما”.

وأردف” وعند بوابة الدخول تمكن رجال المكافحة من إنهاء مغامرات الشبكة بضبطهم وبحوزتهم عدد 15 كيلو جرام ذهب بدون أوراق رسمية”.

وأشار إلى إقتياد المتهمين إلى دائرة الإختصاص وإخضاعهم للتحري وإتخاذ الاجراءات القانونية بقسم شرطة الدرجة الأولى.

صحيفة الصيحة