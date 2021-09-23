لماذا لايتفقون حتي يفوز الوطن ؟





التنازع والخلاف هو الفشل ذاته

والخوف وعدم الثقة يشغل عن بلوغ الغايات ويمنع الوطن من إدراك اﻷمن واﻹستقرار ، ويقف حاجزا امام اي نشاط في مصلحة الوطن

⚫ لماذا لايتفق العسكريون والمدنيون شركاء الفترة اﻹنتقالية وورثة ثورة ديسمبر المجيدة ؟

لماذا لم يضع الطرفان نقاطا تأمن الحماية لكل طرف من غدر الطرف اﻵخر ( أي منح حصانات للطرفين ) حتي لا تكون هناك أي ذريعة او مبعث للخوف والشك ، وحتي لا يكون متاحا لطرف إستخدام وسائل ضغط تجاه الطرف اﻵخر ، مما يمنع التنسيق الكامل فيما بينهما ، ويسهل علي الحكومة بمكونيها اﻹنصراف لمعالجة مشاكل الوطن.

⚫ لماذا لا يقول رئيس الوزراء في تقرير ادائه ان بنك السودان وفي فترة وجيزة استطاع بناء إحتياطي نقدي بلغ المليار دولار ومايزال في ازدياد مع اﻹحتفاظ بأحتياطي بلغ الثلاثة اطنان من الذهب ، وتلك خطوة اساسية لبناء اقتصاد حقيقي ومحاولة جادة لتقوية الجنيه السوداني ،

ثم لماذا لا تكشف الحكومة المدنية خطواتها الجادة ﻹستعادة الخطوط البحرية السودانية بشراء عشر بواخر

واستعادة الخطوط الجوية بشراء عشر طائرات ، زيادة الرقعة الزراعية في المشاريع المروية وفي مشاريع الزراعة اﻵلية ، وكيف انهم تمكنوا من اعادة كل محالج القطن في مارنجان والحصاحيصا للعمل وهي جاهزة في انتظار حصاد قطن هذا الموسم. وان السودان استطاع في ستة شهور ان تبلغ قيمة صادراته مايفوق ال2 مليار دولار.ثم يختم بأن ذلك كله بفضل التنسيق والعمل المتكامل بين المكون العسكري والمدني في الحكومة اﻹنتقالية ، وكيف ان جهود الجيش في تامين الحدود واسترداد اخصب اﻷراضي الزراعية السودانية في منطقة الفشقة ومنع التهريب الذي انهك السودان لسنوات طويلة هو انجاز آخر تفاخر به هذه الحكومة.

⚫ لماذا لايتفقون اولا علي تعديل وثيقتهم لصالح تامين جهودهم ودعم التنسيق فيمابينهم والعمل بإخلاص وطمأنينة كاملة لصالح السودان

وبالتالي اﻹبتعاد عن ممارسة الضغوط واﻹبتزاز أو كل مايشغلهم عن العمل واﻹنجاز حتي يفوز الوطن ويكسب المواطن وتنتهي المعاناة لﻷبد.

⚫ لماذا لايتفقون قبيل العاصفة؟

محجوب الخليفة

صحيفة التحرير