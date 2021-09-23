المغرب.. إحباط عملية “تهريب دولي” لشحنة مخدرات





أحبطت الشرطة المغربية عملية تهريب دولي لشحنة من مخدر الكوكايين الخام بلغ وزنها نحو 23 كيلوغراما وذلك عبر ميناء طنجة

وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم حجز الشحنة على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب، ويعادل وزنها 22 كيلوغراما، و800 غرام من الكوكايين الخام.

وأوضح البلاغ أن ضبط الشحنة تم بعملية المراقبة الأمنية، وباستعمال كلاب الشرطة المدربة، التي أخضعت لها الشاحنة مباشرة بعد وصولها إلى المحطة البحرية طنجة المتوسط، على متن رحلة قادمة من أحد الموانئ الإسبانية.

ومكن ذلك من حجز كمية الكوكايين التي كانت معبأة بإحكام ضمن شحنة من التجهيزات المنزلية.

وأشار البلاغ إلى أنه تم توقيف سائق الشاحنة مغربي الجنسية (26 سنة)، وأنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، لتحديد “الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي العابر للحدود الوطنية”.

العربية نت