لجان مقاومة بحري تنظم وقفات احتجاجية





تعتزم لجان مقاومة بحري اليوم تنفيذ وقفات احتجاجية لتأكيد رفضها القاطع لأي انقلابٍ عسكري يقوّض مسار التحول الديمقراطي.

وقالت في بيان لها مقتضب أمس واهمٌ من يظن أننا بعد كل هذه التضحيات الجسام سنرضى بحكم عسكري أو نستلقي قبل أن نصل إلى سودان ديمقراطي.

وردا على خطابات المكون العسكري أعلنت لجان بحري اعتزامها اكمال مصفوفة للمؤتمرات القاعدية لأحياء بحري. بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية اليوم في جميع أحياء بحري منندة بالإنقلاب وخطابات المكون العسكري.

ودعت لجان المقاومة والتنسيقيات في الخرطوم وبقية الولايات إلى تنظيم صفوفها والشروع في البناء القاعدي استعداداً للموجة الثورية القادمة.

صحيفة الجريدة