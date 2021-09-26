المباحث تضبط 63 أسطوانة غاز مُهربة من الخرطوم إلى الجزيرة





أوقفت المباحث الفيدرالية شبكة إجرامية متخصصة في تهريب الغاز من الخرطوم الي ولاية الجزيرة. وأفادت الفيدرالية وفق “المكتب الصحفي للشرطة”: في ظل تزايد شكاوي المواطنيين من تفاقم أزمة الغاز بولاية الخرطوم، توفرت معلومات لفرعية عمليات الخرطوم الفيدرالية شعبة الشاحنات بعودة ظاهرة تهريب الغاز من ولاية الخرطوم إلى الولايات المتاخمة لها وتحديدا ولاية الجزيرة.

وبناءً على هذه المعلومات تم وضع خطط محكمة وتم تنفيذها من خلال فرق ميدانية وعلي أثر ذلك تمكنت الشعبة من ضبط متهم يقيم بولاية الجزيرة وهو يقود عربة بوكس تحمل على متنها عدد 22 أنبوبة غاز دون تصديق ومستندات رسمية من الجهات المختصة وعند اخضاعه للتحري أقر بنشاطه الإجرامي، في هذا المجال وبموجب ذلك تم تدوين بلاغ بقسم شرطة الخرطوم شرق وتقديمه للمحاكمة التي قضت بمصادرة المعروضات والغرامة بمبلغ 10 الف جنيه.

و تم ضبط متهم آخر يقيم بولاية الجزيرة وهو يقود عربة بوكس تحمل علي متنها عدد 15 أنبوبة غاز دون مستندات وأوراق رسمية و دون في مواجهته بلاغ بقسم شرطة الخرطوم شرق، كما تمكنت الشعبة من ضبط متهم ثالث يقيم أيضا بولاية الجزيرة يقود عربة بوكس تحمل على متنها عدد 26 أنبوبة غاز دون تصديق ومستندات وأوراق رسمية. وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة بحسب صحيفة السوداني، أن جميع هؤلاء المتهمين قادمين من ولاية الجزيرة وأن جميع المضبوطات دون تصديق ومستندات وأوراق رسمية من الجهات المختصة مما يؤكد تنامي هذه الظاهرة والمخالفة للقانون والتي يمكن أن تحدث ندرة وأزمة كبيرة في الغاز بالولاية.

الخرطوم: (كوش نيوز)