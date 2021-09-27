بـ ضربة واحدة.. شابة تقتل حبيبها بالهاتف المحمول





لم تكن تلك الفتاة تتوقع أن تكون نتيجة المشاداة الكلامية التى وقعت بينها وبين حبيبها، وفاة الحبيب، وذلك بعد أن ضربته الفتاة بالهاتف المحمول الذي أصاب رأسه وهو ما أدى لوفاته في غضون أيام قليلة من الاعتداء.

ووضعت الأساور الحديدية في يد شابة أرجنتينية تدعى “روكسانا أديلينا لوبينز” البالغة من العمر 22 عامًا لاتهامها بقتل حبيبها بالخطأ، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

كانت “روكسانا” تتشاجر مع حبيبها عندما أمسكت بهاتفها المحمول وألقته عليه في أثناء محاولتها الدفاع عن نفسها، حيث كانت تتعرض للضرب على وجهها من قبل حبيبها “لويس”.

وأوضحت الصحيفة أنه بينما كان “لويس” يهم بضربها مرة أخرى على وجهها سبقته هي وضربته بالهاتف في مقدمة رأسه، وقد نتج عن تلك الضربة إصابته بالصداع الشديد وبعد 8 أيام في المستشفى لفظ أنفاسه الاخيرة، حيث أجرى عمليات خطيرة في دماغه نتيجة الضربة.

والقت قوات الشرطة القبض على “روكسانا” وتستمر التحقيقات معها بشأن الحادث، ولم يتضح بعد السبب الرئيسي للمشاجرة العنيفة التي أنهت حياة حبيبها

صدى البلد