مفوضية حقوق الانسان تكشف تفاصيل جديدة عن الفتاتين اللتين تعرضتا لاعتداء من شرطيين





كشفت مفوضية حقوق الانسان عن تفاصيل جديدة حول الفتاتين اللتين راجت معلومات حول تعرضهما للعنف من قبل عناصر يتبعون للشرطة ، وأعربت في الوقت ذاته عن اسفها على علامات العنف الذي وصفته بـ المفرط على وجه احدى الفتاتين ، كما تعرضت الثانية لاصابات في الظهر، وأعلنت عن اطلاق سراح المحامي وعضو تجمع المهنيين الفاتح حسين الذي قام بكتابة بوست على صفحته الشخصية كشف فيها واقعة الاعتداء بعد اعتراضه عليها وتوقيفه واقتياده مع الفتاتين ، ورحبت مفوضية حقوق الانسان في بيان لها أمس بالتزام وكيل النيابة بتمكين الفتاتين المعتدى عليها من تقديم شكوى وتسريع الاجراءات.

وأكدت المفوضية تواصلها مع الجهات ذات الصلة للحيلولة دون الإفلات من العقاب وتأكيدا على التزام الحكومة بمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها مؤخرا ، وشددت على ضرورة الإسراع في تعديل القانون الجنائي بما يتلاءم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة