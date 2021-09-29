القوة المتخصصة المعدة للأعمال الإرهابية .. تم حلها بقرار من السيد عبدالفتاح البرهان وورثت مقراتها قوات حمدان





رحم الله الرائد الشهيد أنس .. كل المراسلات التي وردتني عنه كانت تشيد باخلاقه وأدبه وتواضعه ..

أكثر ما يحزن أن البلد فقدت ضابط متمرس في الأمن السيبراني و أحد أبرز الأسماء في جهاز الأمن في هذه الأدارة ..

تعرفون لماذا أرسل ضابط فنية لعملية إقتحام وكر عناصر إرهابية ؟

لأن القوة المتخصصة المعدة لهذا العمل منذ عقدين من الزمان .. تم حلها بقرار من السيد عبدالفتاح البرهان و ورثت مقراتها قوات حمدان .. كل ذلك ارضاءا لمجموعة من السفهاء ..

و في النهاية ستكون هذه خيارات ضباط الجهاز .. أما العمل في ظروف و صلاحيات لا تتناسب و طبيعة المهام الموكلة اليهم أو الإستقالة و مغادرة المؤسسة حتى يقوم صلاح مناع ببناء المؤسسة الأمنية التي يريد .. و حتى تصل الأمور الى نهاياتها سيستمر نزيف الدم ..

عبدالرحمن عمسيب