رأي ومقالات
القوة المتخصصة المعدة للأعمال الإرهابية .. تم حلها بقرار من السيد عبدالفتاح البرهان وورثت مقراتها قوات حمدان
لماذا أرسل ضابط فنية لعملية إقتحام وكر عناصر إرهابية ؟
رحم الله الرائد الشهيد أنس .. كل المراسلات التي وردتني عنه كانت تشيد باخلاقه وأدبه وتواضعه ..
أكثر ما يحزن أن البلد فقدت ضابط متمرس في الأمن السيبراني و أحد أبرز الأسماء في جهاز الأمن في هذه الأدارة ..
تعرفون لماذا أرسل ضابط فنية لعملية إقتحام وكر عناصر إرهابية ؟
لأن القوة المتخصصة المعدة لهذا العمل منذ عقدين من الزمان .. تم حلها بقرار من السيد عبدالفتاح البرهان و ورثت مقراتها قوات حمدان .. كل ذلك ارضاءا لمجموعة من السفهاء ..
و في النهاية ستكون هذه خيارات ضباط الجهاز .. أما العمل في ظروف و صلاحيات لا تتناسب و طبيعة المهام الموكلة اليهم أو الإستقالة و مغادرة المؤسسة حتى يقوم صلاح مناع ببناء المؤسسة الأمنية التي يريد .. و حتى تصل الأمور الى نهاياتها سيستمر نزيف الدم ..
عبدالرحمن عمسيب
تعليق واحد
انتو ما بتفهموا يا ناس ولا شنو . مناع الخير دا قال ليكم عديل حنحل جهاز الامن ونفككوا كلو باعتبار ان كل منسوبيه من الكيزان , و الفك والحل دا ممكن يكون بالطريقة دي , و هيئة العمليات – اخطر شعبة في الجهاز – حلوها وسرحوا ناسها زمااان , بعدين الناس ديل لا بتهمهم البلد ولا بيهمهم الجيش ولا حاجة , الناس ديل شلة من الحاقدين من الناشطين وبتاعين اركان النقاش ما صدقوا لقوا فرقة زي دي في الكيزان عشان كدا حيتشفوا لما عينكم تطلع و البلد ما بتهمهم حتى لو بقت عشرين دولة او لو اختفت تماماً من الوجود , وهناك اياد خارجية بتستغلهم لتنفيذ مارب ليها , قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله