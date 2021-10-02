بابكر سلك يكتب: مشكلة المريخ وين؟
*جميعنا يبحث وسط المشكلات عن إشكالية المريخ.
*البعض شايف المشكلة في السوء الذي وصل إليه الملعب والاستاد.
*وفي ناس شايفين سوء الإدارة هو الإشكالية.
*وبعض ثالث يرى أن طريقة سوداكال هي المشكلة .
*وفي ناس شايفين أنو القصة دي كلها سببها الذين يريدون تنصيب أنفسهم أوصياء على المريخ.
*وبعضنا يرى أن المشكلة تكمن في الكيمان وتقديمها على الكيان.
*ناس تانيين شايفين أنو فشل التسجيلات في حقبة سوداكال وأسد والسعي للاعب الرخيص هي المشكلة.
*وناس شايفين أنو تفريط سوداكال في أبي عشرين و الغربال هو المشكلة.
*وناس بتشوف إبعاد مبادرة الجار بتلك الطريقة كان المشكلة .
*وناس شايفين المشكلة شداد.
*وفي ناس قالوا لينا أساساً الدعوة لمعارضة سوداكال كانت سرية.
*وأصبحت دعوة علنية منذ مؤتمر كأس السد الشهير
وأسباب تانية حامياني.
*حتى في ناس شايفين أنو الخسارة الأخيرة من الهلال سببها سوداكال.
*لأنو لو جاب موتر لطبنجة.
*ماكان ياسر مزمل إتفسح زي تسعة طويلة فينا.
*وأسباب كثيرة يرى الناس أن مشكلة المريخ فيها.
*ولكني أرى أن إشكالية المريخ هنا.
*شايفين أصبعي وين؟.
*هنا.
*جوة صدورنا.
*لو ما حليناها.
*صدقوني حكومة أمريكا لو جبناها مجلس إدارة للمريخ ح تفشل.
*جوة هنا.
*خلينا حلوين.
*المهم.
*مجلسين.
*برضو للتسجيلات ح تكون في قائمتين؟.
*وكشفين للشطب؟.
*دي كيف دي؟.
*ده هين.
*قالوا الإتحاد إعتمد مهند كمال للسيستم.
*ومهند يعني مجلس حازم.
*طيب ليه الإتحاد ماداير يعترف بمجلس حازم؟.
*أوريكم ليه.
*تتذكروا البت القالوا محجبة ولابسة أكمام طويلة من فوق.
*ولابسة ردا أقل من شبر؟.
*البت دي لما سألوها ده شنو ده.
*قالت دايرين نرضي الله وخلقو.
*أها.
*الإتحاد داير يرضي الله وخلقو .
*أعتمد مهند كمال إرضاءً لجانب.
*ولو الجانب الآخر إحتج .
*الإتحاد حايقول إعتماد مهند لايعني الإعتراف بمجلس الموردة.
*مهند ده إعتمدناه بناءً على خطاب جابوا لينا ناس الكندو زمااااان.
*ماجابوهوا ناس حازم.
*وكده يكون الإتحاد أرضى الجانب التاني.
*ولكن.
*بالطريقة دي تفتكروا المريخ ممكن يسجل ويشطب ويعد نفسو كويس؟.
*مايحدث بالمريخ هو حرب الإنتصار للذات.
*الذات الشخصية.
*الأنا.
*وذات المريخ تأتي في مؤخرة قائمة أولويات الذات.
*عشان كدة بقول ليكم المشكلة جووووووة هنا.
*أيها الناس.
*إن تنصروا الله ينصركم.
*أها .
*نجي لي شمارات والي الخرتوم .
*تعرف يا والينا.
*الجمهور حايهتف من الحال الفينا.
*التحكيم فاااااااشل.
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال لما المحكمة تحكم بالحضانة يكونوا الشفع أدمنوا السلس يا آدمن.
وإلى لقاء .
سلك
صحيفة الانتباهة