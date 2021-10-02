بابكر سلك يكتب: مشكلة المريخ وين؟





*جميعنا يبحث وسط المشكلات عن إشكالية المريخ.

*البعض شايف المشكلة في السوء الذي وصل إليه الملعب والاستاد.

*وفي ناس شايفين سوء الإدارة هو الإشكالية.

*وبعض ثالث يرى أن طريقة سوداكال هي المشكلة .

*وفي ناس شايفين أنو القصة دي كلها سببها الذين يريدون تنصيب أنفسهم أوصياء على المريخ.

*وبعضنا يرى أن المشكلة تكمن في الكيمان وتقديمها على الكيان.

*ناس تانيين شايفين أنو فشل التسجيلات في حقبة سوداكال وأسد والسعي للاعب الرخيص هي المشكلة.

*وناس شايفين أنو تفريط سوداكال في أبي عشرين و الغربال هو المشكلة.

*وناس بتشوف إبعاد مبادرة الجار بتلك الطريقة كان المشكلة .

*وناس شايفين المشكلة شداد.

*وفي ناس قالوا لينا أساساً الدعوة لمعارضة سوداكال كانت سرية.

*وأصبحت دعوة علنية منذ مؤتمر كأس السد الشهير

وأسباب تانية حامياني.

*حتى في ناس شايفين أنو الخسارة الأخيرة من الهلال سببها سوداكال.

*لأنو لو جاب موتر لطبنجة.

*ماكان ياسر مزمل إتفسح زي تسعة طويلة فينا.

*وأسباب كثيرة يرى الناس أن مشكلة المريخ فيها.

*ولكني أرى أن إشكالية المريخ هنا.

*شايفين أصبعي وين؟.

*هنا.

*جوة صدورنا.

*لو ما حليناها.

*صدقوني حكومة أمريكا لو جبناها مجلس إدارة للمريخ ح تفشل.

*جوة هنا.

*خلينا حلوين.

*المهم.

*مجلسين.

*برضو للتسجيلات ح تكون في قائمتين؟.

*وكشفين للشطب؟.

*دي كيف دي؟.

*ده هين.

*قالوا الإتحاد إعتمد مهند كمال للسيستم.

*ومهند يعني مجلس حازم.

*طيب ليه الإتحاد ماداير يعترف بمجلس حازم؟.

*أوريكم ليه.

*تتذكروا البت القالوا محجبة ولابسة أكمام طويلة من فوق.

*ولابسة ردا أقل من شبر؟.

*البت دي لما سألوها ده شنو ده.

*قالت دايرين نرضي الله وخلقو.

*أها.

*الإتحاد داير يرضي الله وخلقو .

*أعتمد مهند كمال إرضاءً لجانب.

*ولو الجانب الآخر إحتج .

*الإتحاد حايقول إعتماد مهند لايعني الإعتراف بمجلس الموردة.

*مهند ده إعتمدناه بناءً على خطاب جابوا لينا ناس الكندو زمااااان.

*ماجابوهوا ناس حازم.

*وكده يكون الإتحاد أرضى الجانب التاني.

*ولكن.

*بالطريقة دي تفتكروا المريخ ممكن يسجل ويشطب ويعد نفسو كويس؟.

*مايحدث بالمريخ هو حرب الإنتصار للذات.

*الذات الشخصية.

*الأنا.

*وذات المريخ تأتي في مؤخرة قائمة أولويات الذات.

*عشان كدة بقول ليكم المشكلة جووووووة هنا.

*أيها الناس.

*إن تنصروا الله ينصركم.

*أها .

*نجي لي شمارات والي الخرتوم .

*تعرف يا والينا.

*الجمهور حايهتف من الحال الفينا.

*التحكيم فاااااااشل.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال لما المحكمة تحكم بالحضانة يكونوا الشفع أدمنوا السلس يا آدمن.

وإلى لقاء .

سلك

صحيفة الانتباهة