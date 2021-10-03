جامعة الخرطوم تحقق في اقتحام متفلتين لداخلية طالبات كلية الطب





ترأست مديرة جامعة الخرطوم، بروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه، اجتماعاً طارئاً أمس، ضم الإدارة العليا للجامعة، وعمداء المجمع الطبي بروابط طلاب المجمع الطبي؛ لبحث مسألة تأمين داخليات الطالبات عقب الحادثة التي وقعت مساء “الجمعة” باقتحام متفلتين يحملون السلاح الأبيض لداخلية طالبات المجمع الطبي.

وقرر الاجتماع الذي شارك فيه أمين الشؤون العلمية، وعميد شؤون الطلاب، ووكيل الجامعة ونائبه، التحقيق مع أفراد الحرس المسؤولين عن تأمين الداخلية لحظة وقوع الحادثة ومحاسبتهم، كما قرر الاجتماع البدء الفوري في تزويد الداخلية بكشافات إضافية وزيادة القوة المسؤولة عن الحراسة، بالإضافة إلى تعلية الأسوار وتزويدها بسلك شائك، والعمل على توفير دورية حراسة من الشرطة لتمشيط المنطقة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

صحيفة السوداني