بابكر سلك يكتب: جزيرة الكنز
استلم مجلس جمعية الموردة فريق الكرة بالمريخ.
*مامهد ذلك هو قرار مجلس إدارة الإتحاد بإعتماد مسؤول السيستم تبع حازم.
*بكدة أصبح الفريق بعيداً عن أيد مجلس جمعية الاستاد.
*لكن هل المشكلة إتحلت؟.
*نفس الوضع السابق مع إختلاف حاضنة فريق الكرة.
*مافي قرار قانوني واضح يضع النقاط في الحروف ويبين بالأدلة والقوانين أي المجلسين هو الصحيح .
*شد وجذب.
*والمتابع للأحداث يجد أن بيانات سوداكال ذات الإفتتاحية بالآيات القرآنية قد إختفت.
*فهل إقتنع الرجل أم قنع ساي أم لابد فوق رأي؟.
*صراع مريخي مبالغ فيهو.
*جعل أطراف الصراع لايتذكرون إلا الصراع والتسابق نحو كراسي الحكم في المريخ .
*لعبة الكراسي هذه جعلت من المتصارعين سلفر وأعوانه.
*سلفر بتاع جزيرة الكنز.
*خمسة عشر رجلاً يتقاتلون على كنز .
*وينسون الكنز الحقيقي.
*الكنز الحقيقي هو فريق الأشبال يا هؤلاء.
*فريق زاخر بالنجوم الشابة صاحبت الموهبة الفطرية.
*الآن فيهم ناس أفضل من ناس في الفريق الكبير بمراحل.
*تقدم فريق الأشبال بهدوء وثقة إلى أن نال البطولة بجدارة ورباعية في شباك الند.
*لأن الفريق كان بعيداً عن صراع سلفر حول كنز الجزيرة.
*ولأن المتصارعان ماجايبين خبرو.
*حتى المجالس السابقة ماكانت شغالة بفريق الأشبال والمراحل السنية.
*أنه الكنز الحقيقي ياسيلفر.
*وببسيط من الإهتمام سيقدم هذا الفريق على الأقل تمنية نجوم جاهزة للفريق الكبير.
*على أقل تقدير تقفل بعض أبواب السمسرة في سوق الإنتقالات.
*التحية للقائمين على هذا الفريق.
*من خالد تاج السر ومروراً بالأجهزة الفنية والإدارية والطبية .
*حتى جعفر سنادة الذي كان له القدح المعلى في تكوين هذا الفريق .
*أيها الناس.
*أعظم مشهد رياضي في السنوات الأخيرة.
*تمثل في سقوط لاعب أشبال الهلال مصاباً(حالة بلع لسان) وخلع أولاد المريخ لأقمصتهم يهببون بها للاعب الهلال وطبيب المريخ يقوم باللازم ويلازم اللاعب حتى الغرفة ويواصل علاجه والإطمئنان عليه.
*دي أخلاق الرياضة.
*معليش.
*كان درساً من الصغار للكبار.
*الكبار في السن فقط .
*أنه عهد الشباب سياسياً ورياضياً وأخلاقياً.
*ومرحى لشعب يتعلم من شبابه.
*المهم.
*أشبال المريخ هم جزيرة كنز المريخ.
*أيها الناس.
*تفتكروا ساكت ساي ولا لابد فوق رأي؟.
*أيها الناس.
*إن تنصروا الله ينصركم.
*أها .
*نجي لي شمارات والي الخرتوم.
*أمس مشيت القاعة يا والينا؟.
*أنا ذاتي مشيت الفقاعة أقصد القاعة يا أخينا.
*لكن مرقت يا والينا.
*لأني مامرقت بشي ينفع لينا.
سلك كهربا.
ننساك كيف والكلب قال الحاضنة دي بتفقع متين.
وإلى لقاء.
سلك
صحيفة الانتباهة