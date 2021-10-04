بابكر سلك يكتب: جزيرة الكنز





استلم مجلس جمعية الموردة فريق الكرة بالمريخ.

*مامهد ذلك هو قرار مجلس إدارة الإتحاد بإعتماد مسؤول السيستم تبع حازم.

*بكدة أصبح الفريق بعيداً عن أيد مجلس جمعية الاستاد.

*لكن هل المشكلة إتحلت؟.

*نفس الوضع السابق مع إختلاف حاضنة فريق الكرة.

*مافي قرار قانوني واضح يضع النقاط في الحروف ويبين بالأدلة والقوانين أي المجلسين هو الصحيح .

*شد وجذب.

*والمتابع للأحداث يجد أن بيانات سوداكال ذات الإفتتاحية بالآيات القرآنية قد إختفت.

*فهل إقتنع الرجل أم قنع ساي أم لابد فوق رأي؟.

*صراع مريخي مبالغ فيهو.

*جعل أطراف الصراع لايتذكرون إلا الصراع والتسابق نحو كراسي الحكم في المريخ .

*لعبة الكراسي هذه جعلت من المتصارعين سلفر وأعوانه.

*سلفر بتاع جزيرة الكنز.

*خمسة عشر رجلاً يتقاتلون على كنز .

*وينسون الكنز الحقيقي.

*الكنز الحقيقي هو فريق الأشبال يا هؤلاء.

*فريق زاخر بالنجوم الشابة صاحبت الموهبة الفطرية.

*الآن فيهم ناس أفضل من ناس في الفريق الكبير بمراحل.

*تقدم فريق الأشبال بهدوء وثقة إلى أن نال البطولة بجدارة ورباعية في شباك الند.

*لأن الفريق كان بعيداً عن صراع سلفر حول كنز الجزيرة.

*ولأن المتصارعان ماجايبين خبرو.

*حتى المجالس السابقة ماكانت شغالة بفريق الأشبال والمراحل السنية.

*أنه الكنز الحقيقي ياسيلفر.

*وببسيط من الإهتمام سيقدم هذا الفريق على الأقل تمنية نجوم جاهزة للفريق الكبير.

*على أقل تقدير تقفل بعض أبواب السمسرة في سوق الإنتقالات.

*التحية للقائمين على هذا الفريق.

*من خالد تاج السر ومروراً بالأجهزة الفنية والإدارية والطبية .

*حتى جعفر سنادة الذي كان له القدح المعلى في تكوين هذا الفريق .

*أيها الناس.

*أعظم مشهد رياضي في السنوات الأخيرة.

*تمثل في سقوط لاعب أشبال الهلال مصاباً(حالة بلع لسان) وخلع أولاد المريخ لأقمصتهم يهببون بها للاعب الهلال وطبيب المريخ يقوم باللازم ويلازم اللاعب حتى الغرفة ويواصل علاجه والإطمئنان عليه.

*دي أخلاق الرياضة.

*معليش.

*كان درساً من الصغار للكبار.

*الكبار في السن فقط .

*أنه عهد الشباب سياسياً ورياضياً وأخلاقياً.

*ومرحى لشعب يتعلم من شبابه.

*المهم.

*أشبال المريخ هم جزيرة كنز المريخ.

*أيها الناس.

*تفتكروا ساكت ساي ولا لابد فوق رأي؟.

*أيها الناس.

*إن تنصروا الله ينصركم.

*أها .

*نجي لي شمارات والي الخرتوم.

*أمس مشيت القاعة يا والينا؟.

*أنا ذاتي مشيت الفقاعة أقصد القاعة يا أخينا.

*لكن مرقت يا والينا.

*لأني مامرقت بشي ينفع لينا.

سلك كهربا.

ننساك كيف والكلب قال الحاضنة دي بتفقع متين.

وإلى لقاء.

سلك

صحيفة الانتباهة