إدانة شابين بقتل الشهيد (أحمد عبدالرحمن) ورميه بكبري المنشية





أدانت محكمة جنايات الجريفات برئاسة القاضي المشرف عماد الدين الزاكي أمس اثنين من المتهمين بقتل الشهيد (أحمدعبد الرحمن حمودة) تاجر بسعد قشرة ادانتهما المحكمة بقتله عمداً بنصل حاد ومن ثم رميه أسفل كبري المنشية بالاشتراك مع ومتهمين آخرين هاربين. وتصل العقوبة للإعدام شنقاً حتى الموت .

ورفعت المحكمة قرار النطق بالحكم لجلسة (20) أكتوبر لان أولياء الدم لم يحضروا المستندات الرسمية و الإعلام الشرعي. وتم فصل الاتهام في مواجهة اثنين من المتهمين الهاربين وتعذر القبض عليهما حتى الأن .

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة