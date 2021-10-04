وفاة شخصين في حادث مروري بطريق الخرطوم مدني





تسبب حادث مروري بطريق الخرطوم مدني في وفاة شخصين وإصابة خمسة آخرين عند تقاطع منطقة الهلالية بولاية الجزيرة ، وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن الحادث نتج عند دخول سائق مركبة كانتر في الاتجاه المعاكس عندما كان يسير من الجنوب الى الشمال وعند تقاطع الهلالية إصطدم بمركبة في طريقها إلى ود مدني قادمة من الخرطوم ونتج عن ذلك وفاة السائق المتسبب في الحادث وشخص آخر وإصابة خمسة أشخاص آخرين بالأذى الجسيم وتلف بالمركبتين وفور ورود البلاغ تحركت شرطة المرور إلى مكان الحادث وعملت على إسعاف المصابين للمستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم ونقل الجثمانين للمشرحة مصحوبة باورنيك 8 جنائي وتنظيم حركة السير بالطريق وإزالة آثار الحادث وإتخاذ إجراءات بلاغ تحت المواد 66/62(ا.ب.ج) بقسم شرطة رفاعة.

الخرطوم: عرفة خواجة

صحيفة الجريدة