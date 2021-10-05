الحكم بإعدام مغتصب طفلة في جنوب دارفور





قضت محكمة الطفل في نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور برئاسة القاضي مولانا د. ياسر عثمان محمد، بالإعدام شنقاً حتى الموت على شاب ثلاثيني اغتصب طفلة عمرها عامين حتى لقيت حتفها. وجاء الحكم بالإعدام في الجلسة الأخيرة بناءً على طلب أولياء الدم. وجاء الحكم وفق صحيفة الصيحة استناداً على المادة 45/ ب من قانون الطفل السوداني 2010م والحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت تحت المادة (130) قصاصاً من القانون الجنائي. وبحسب حيثيات الجريمة، فإن الجاني كان مخموراً وقام باختطاف الطفلة إبنة العامين من داخل سرير والدتها بإحدى مناطق محلية السلام، وكان ذلك حوالي الساعة الثالثة صباحاً ولم يعثر عليها إلا عند الثانية عشر ظهراً بعد أن مارس فعلته الشنيعة التي فارقت الطفلة البريئة على إثرها الحياة قبل إيصالها للمستشفى. ووقعت الجريمة فى أواخر شهر رمضان المعظم ودوِّن بموجبها بلاغٌ في مواجهة الجاني لدى شرطة السلام.

الخرطوم ( كوش نيوز)