الشرطة توقف متهمين بسرقة (60) هاتفاً بقيمة (4) ملايين جنيه





أعلنت شرطة ولاية الخرطوم، توقيف متهمين بسرقة (60) هاتفاً محمولاً مختلفة الماركات تقدر قيمتها بـ(4) ملايين جنيه من داخل مجمع تجاري شهر بموقف جاكسون في الخرطوم.

وكشفت مصادر لـ(الصيحة) اليوم، أن الشرطة تلقت بلاغاً من الشاكي أفاد فيه بأن مجهولاً تمكن من سرقة (60) هاتفاً محمولاً مختلفة الماركات تقدر قيمتها بحوالي (4) ملايين جنيه إضافة لمبلغ (214) ألف جنيه من محله التجاري بموقف جاكسون وسط الخرطوم بالسوق العربي.

ونوهت مصادر الصحيفة، إلى أنه وفور تلقي البلاغ تم تكوين قوة من مباحث فرعية وسط الخرطوم للرصد والمتابعة، وأوضحت الشرطة أن القوة الميدانية توفرت لها معلومات تفيد بوجود المسروقات بحوزة المتهم الأول، ليتم تحريك قوة تمكنت من توقيفه، وبإخضاعه للتحريات أقر بسرقة الهواتف ودون اعتراف قضائي بارتكابه للجريمة بمعاونة المتهم الثاني.

ونوهت إلى أن المتهم الأول من خلال التحريات أرشد للمتهم الثاني ليتم القبض عليه أيضاً على ذمة البلاغ، وأوضحت الشرطة أن المتهم الأول أرشد أيضا إلى المتهمين الآخرين مستلمي المال المسروق ليتم توقيفهم أيضاً وضبط بحوزتهما (24) هاتفاً محمولاً من ضمن المسروقات، حيث تعرف الشاكي عليها.

وكشفت الشرطة عن اتخاذها إجراءات بلاغ في مواجهة المتهمين تحت نص المادتين (174) السرقة والمادة (181) استلام المال المسروق وذلك من القانون الجنائي لسنة 1991م.

الصيحة