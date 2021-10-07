جرائم وحوادث

القبض على مخالفين لنظام الإقامة السعودية من السودان لارتكابهما جرائم جمع أموال مجهولة المصدر

2021/10/07
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية في العقد الثالث من العمر، لارتكابهما جرائم جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة، متّخذين من وحدتين سكنيتين بمدينة الرياض مقرًا لذلك.

وضبط بحوزتهما (918,141) ريالًا وعملات أجنبية، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة السوداني

2021/10/07
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