مصرع شخصين وإصابة (4).. (الصيحة) تكشف تفاصيل اشتباكات بين الشرطة ومعدنين بـ”قبقبة”





لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب (4) آخرون اليوم الخميس، في اشتباكات بين الشرطة ومعدنين تقليديين بمنطقة “قبقبة” شرقي مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل.

وأبلغت مصادر مطلعة (الصيحة)، أن الأحداث الدامية بدأت بدخول معدنين تقليديين إلى مربع يخص شركة “مانوب” بمنطقة قبقبة والاستيلاء على “أحجار” تخص الشركة قبل أن تتدخل قوات الشرطة المكلفة بتأمين مقر الشركة وتستعيد منهم تلك الأحجار.

وقالت المصادر إن تلك الخطوة دفعت المعدنين للتظاهر والقيام بحرق قسم الشرطة بـ”قبقبة” و”خيمة” التحصيل الخاصة بالشركة السودانية للموارد المعدنية.

وأشارت إلى أن المعدنين حاولوا الاشتباك مع قوات الشرطة والتي أطلقت الرصاص لتفريقهم مما أدى إلى سقوط قتيلين وأصيب (4) آخرون.

وقالت المصادر إن الشركة سبق وأن قامت قبل أسبوعين بإخلاء معدنين تقليديين دخلوا إلى المربع المخصصة للشركة.

الصيحة