إحباط محاولات تهريب ذهب جديدة





تمّ إتخاذ إجراءات قانونية تحت المواد 31/32 من قانون تنمية الثروة المعدنية للعام 2015 م .

أعلنت السلطات في السودان عن إحباط محاولة تهريب ذهب يقدّر بـ4 كيلو و716 جرام في عددٍ من الولايات.

وقال المكتب الصحفي للشرطة، الجمعة، بحسب تعميمٍ صحفي، إنّ الإدارة العامة لتأمين التعدين تمكّنت من إحباط محاولة تهريب ذهب بعددٍ من الولايات في إطار خطط الإدارة الإحاطة بالمنتج من المعدن.

وقال مدير دائرة الولايات محمد علي الحسن، إنّ جملة المضبوطات من المعدن تزن 4 كيلو و716 جرام و36حبة، موضّحًا تفاصيل هذه الضبطيات حيث تمّ إحباط محاولة تهريب عدد 1كيلو ذهب و946 جرام و30 حبة بولاية بالبحر الأحمر، وبولاية شمال كردفان عند المدخل الشمالي لمدينة الابيض تم ضبط عدد 1كيلو و969 جرام و 6 حبات بينما تمّ إحباط محاولة تهريب عدد 1كيلو و101جرام بالولاية الشمالية.

باج نيوز