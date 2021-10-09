اعتصام داخلية بجامعة الخرطوم يدخل يومه الثاني ومطالبة باقالة المديرة





دخل إعتصام طلاب داخلية الوسط بجامعة الخرطوم اليوم يومه الثاني احتجاجا على الوضع المزري الذي تشهده الداخلية وانتقدوا إدارة الجامعة التي عجزت عن الإستيفاء بإحتياجات البيئة ومقومات السكن بدءا بإنقطاع المياه الذي امتد لما يقارب اليومين الماضيين إنتهاءا بالمطالب التي رفعوا بها مذكرة لإدارة الجامعة ونوهوا إلى أنها وعدت بحل المشكلة خلال أسبوعين ولم يحدث ذلك، وتمسك الطلاب بإقالة مديرة الجامعة وطاقمها الإداري بالكامل وإنتخاب مديرللجامعة .و إيقاف تجاهل قضايا الداخليات .

من جهتها وصفت إدارة جامعة الخرطوم ما ينشر من معلومات حول داخلياتها بالمغلوطة وانتقدت ما صاحبها من قدح في الإدارة ووصمها بإهمال تردّي الأوضاع في الداخليات.

وقالت إدارة جامعة الخرطوم في بيان لها امس منذ مجيء هذه الإدارة كان من أكبر همومها استرجاع ممتلكات الجامعة التي نُهبتْ في عهد المخلوع عمر البشير.

وأشارت إلى أنها بدأت ومنذ أواخر العام 2019م مراسلات مع المسؤولين على المستوى الوزاري والتنفيذي والسيادي لاستعادة ملكية الجامعة للقطعة (7/2) حي الشاطيء وتشمل “داخلية البركس ومستشفى الخدمات الطبية والصحية وعمادة شؤون الطلاب ودار اتحاد الطلاب ومسبح البركس والعيادة النفسية” والتي نزعها المخلوع في عام 2010م وسجّلها باسم الصندوق القومي لرعاية الطلاب ونوهت إلى المراسلات استمرت قرابة العام وكللت بالنجاح في نهاية المطاف واعيد تسجيل القطعة باسم جامعة الخرطوم.

وأردفت وتزامناً مع ما ورد بدأت إدارة الجامعة يؤازرها طلابها مكاتبات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطالب باستعادة داخليات الجامعة بمواردها ومخصصاتها من الصندوق القومي لرعاية الطلاب وبدأت المكاتبات في أبريل 2020 واسفرتْ بعد عام عن صدور قرار وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 30 مايو 2021م باسترداد الداخليات بمخصصاتها من الصندوق.

ونوهت إلى أن مديرة الجامعة الجامعة طالبت طلابها التحلي بالصبر لأن موضوع الاسترداد قد يطول لما يحيط به من جوانب مالية وإدارية وقانونية.

وأشارت إلى تكوين مديرة الجامعة لجنة داخلية في 8 يونيو 2021م، لدراسة الوضع بعد الاسترداد من جميع جوانبه كان فيها أربعة ممثلين للطلاب وكلفتُ في الوقت نفسه الهيئة الاستشارية لجامعة الخرطوم بإجراء دراسة مستفيضة وذكرت استجابتْ مديرة الجامعة لمطلب الطلاب بتمثيلهم في اللجنة الخارجية وطلبت منهم تحديد اثنين من الطلاب بتوافق بينهم، ولم يصلها حتى كتابة هذا البيان ما يفيد بتسمية ممثلين.

وأشارت إلى أن مديرة الجامعة خاطبت الأمين العام لصندوق رعاية الطلاب وطلبت منه تكوين لجنة من قِبلهم تقابلها لجنة من الجامعة برئاسة نائب المديرة للجلوس للتفاوض عقب صدور القرار الوزاري ضمت ممثل لوزارة المالية واستجاب الامين العام بتكوين لجنة واوضحت أن اللجنة الخارجية رأت أن تبدأ الاجتماعات بين اللجنتين بعد اكتمال تقرير اللجنة الداخلية كي يستخدم مستنداً في التفاوض وفي هذه الأثناء خاطبت المديرة وزارة المالية لتحديد ممثلها في اللجنة العليا.

وذكرت استلمت مديرة الجامعة تقرير اللجنة الداخلية وجاء التقرير مميزا بجميع المقاييس إذ لم يترك شاردة أو واردة لم يغطيها وسُلمتْ نسخ من التقرير لممثلي بعض لجان الداخليات.

و التأم أول اجتماع للجنة الخارجية مع لجنة الصندوق بقاعة أمانة الشؤون العلمية جامعة الخرطوم ولفتت إلى أهم نتائج الاجتماع تكوين لجان فرعية من الطرفين بهدف دراسة نقاط الخلاف بين الطرفين، بجانب دراسة البنود التي تتضمن إدارة الموارد المالية، ودراسة النواحي المالية والتواصل مع الجهات ذات الصلة (وزارة المالية) وكُوّنتْ اللجنة الفرعية الخاصة بالجامعة في يوم الاجتماع ذاته ورفعت إلى الصندوق.

واكدت أن جميع داخليات الجامعة ملك لجامعة الخرطوم وتثبت شهادات البحث التي تم تجديدها ذلك هذا وتوقعت أن تصل اللجان إلى حل مرضٍ فيما يخص داخليات كلية التربية وكلية علوم المختبرات الطبية التي شيدها الصندوق على أراضي الجامعة.

وذكرت إن الإصلاحات الجارية الآن في الداخليات، والتي بدأت قبل شهر تقريباً تقوم بها وتصرف عليها إدارة الجامعة رغم أن الداخليات لا زالت تتبع لصندوق رعاية الطلاب ونوهت إلى أن ادارة الجامعة لجأت إلى الاستدانة من جهات والاستقراض من المصارف واضعة إصحاح البيئة المتردية جداً في الداخليات هدف أسمى ولم تتحجج بأن الداخليات لم ترجع بعد وقد تم وضع جدول زمني لكل مجمع على حدة وقبل ذلك وفي سبتمبر 2020م وتابعت عندما استؤنفتْ الدراسة عقب جائحة الكورونا كانت إدارة الجامعة سباقة في تهيئة الأوضاع بالداخليات وتحتفظ بالمستندات التي تُثبتْ ذلك.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة