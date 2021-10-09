لجنة إزالة التمكين بمشروع الجزيرة تسترد عددا من أصول المشروع





فرغت لجنة ازالة التمكين بمشروع الجزيرة من استرداد اصول المشروع وتمت الاستفادة من عدد منها فى محالج بالجزيرة فيما تمت مخاطبة وزارة المالية للاستفادة منها في الموسم الزراعي الشتوي .

قال المهندس عمر مرزوق الفكي محافظ مشروع الجزيرة في تصريح(لسونا)ان لجنة ازالة التمكين بالمشروع فرغت من كثير من أعمال إسترداد أصول المشروع .وثم الاستفادة من محلجين بالحصاحيصا وهي جاهزة للتشغيل ومحلجين بمارنجان .

وأوضح مرزوق انه سيتم مخاطبة الجهات المختصة بالمالية للاستفادة من هذه الاليات في الموسم الزراعي الشتوي القادم .

وأشار الى بدء عمليات تاهيل وصيانة عدد من المرافق التابعة للمشروع بتفتيش الترابي والمسلمية وغيرهما و الاعلان عن عطاءات لمقاولين في هذا الشان شراء المواد المطلوبة لهذا العمل لـ100الى 200 منزل وتم فتح المناقصة للمقاولين لاستلام العمل

ونوه مرزوق الى دعم شركة جياد للمشروع ومخاطبة رئاسة مجلس الوزراء الاتحادي بشأن اعادة تاهيل البنية التحتية للمشروع وازالة المسكيت وادخال ذلك في الموازنة الجديدة في الثلاث اعوام القادمة..

.وتناول المساعى المبذولة من لجنة ازالة التمكين لانجاز المشاريع التى تم التصديق بها ولم تجد طريقها للتنفيذ وسبق ان تم التصديق بـ18 طريقا منذ عام 2016 واشار الى مساع جادة مع وزارة المالية الاتحادية لانجاز طرق بطول ٢٦٠ كيلو متر.

وأبان ان قضية أيلولة شركة الاقطان السودانية لوزارة التجارة بالقرار رقم 104 ومساعي المزارعين في ارجاع حقوقهم .الي جانب مسألة ملاك الاراضي التي نص عليها القانون المقترح الجديد لسنة 2021م وتحصيل رسوم مياه الري وغيرها من قضايا المزارعين وادارة المشروع.

سونا