إصابة مواطن بـ(طلقة) أثناء نومه بمنزله





قال مواطن لقسم شرطة أمبدة شرق إن مجهولاً تمكن من إصابته بعيار ناري في صدره من الناحية اليسري مما سبب له الجراح ، وذلك بأمبده الحارة (14) الراشدين.

وجرى إسعاف المواطن إلى المستشفي بأورنيك (8) جنائي.

وأفاد المواطن خلال إستجوابه بأنه أثناء نومه بفناء منزله شعر بسقوط جسم غريب في سريره وعند تفقده شاهد الدماء تسيل من صدره.

وبحسب (المكتب الصحفي للشرطة) تم عمل صورة أشعة وتبين وجود مقذوف في الصدر من الناحية اليسري.

وكشف عن توقيف المتهم الأول الذي قام بإستخراج تصديق الحفل والمتهم الثاني صاحب المناسبة، تم إستجواب شهود وأفادوا بأنه تم إطلاق أعيرة نارية في المناسبة .

الصيحة