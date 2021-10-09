حيوانات تلتهم نفسها وتثير الهلع في “شندي”





تفشّت موجة سعر حادة وسط الحيوانات والأنعام في منطقة ود بانقا جنوب محلية شندي بولاية نهر النيل، أدت إلى التهام بعضها البعض، وأخرى التهمت نفسها، فيما عضت ماعز مصابة بالسعر طالبة في الصف الثامن أساس وتسببت في نقل العدوى لها.

وأكد رئيس اللجنة الشعبية بود بانقا سليمان محمد علي عمران لـ(الصيحة)، خطورة الوضع، وقال “ظهرت حالات السعر بداية وسط الكلاب الضالة التي اعتدت على الأنعام والحمير قبل عشرون يوماً فاصيبت حوالي 13 من الحيوانات والأنعام في منطقة ود بانقا القبة الساقية 3، منها حمير وأبقار وعجل رضيع”.

وأضاف بأنه تم حرقها بعد أن بدأت تلتهم نفسها ذاتياً، وأشار إلى التهام “حمار” لنفسه قبل الاعتداء على اتان “أنثى الحمار”، قامت بدورها بالتهام “جحش” في ود بانقا المحطة الساقية 4 العمارين، ثم التهمت نفسها.

وأوضح عمران أنهم يشكُون في إصابة بعض المواطنين الذين يتكتمون على الأمر، ودعا إلى أهمية توفير حقن وعلاج السعر للوقاية، وشكا من تجاهل صحة المحلية للقضية، وأكد أنهم أبلغوا المدير التنفيذي للمحلية الذي أرسل عدداً من أفراد الشرطة اكتفوا بإطلاق أعيرة نارية فقط، ولفت إلى فقدانه خمسة من الأنعام بسبب المرض.

فيما يتخوّف سكان المنطقة الممتدة من جنوب شندي من بانقا المحطة وحتى بانقا القبة والمناطق الخلوية من انتقال العدوى، ويتخلون عن تناول الحليب واللحوم والمياه.

الصيحة