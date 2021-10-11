وفاة شاب غرقاً إثر انزلاقه عند الوضوء بالنيل وأسرته تناشد الأهالي بمساعدتهم في العثور على الجثمان





لقي شاب سوداني حتفه غرقاً، إثر انزلاقه عند وضوئه للصلاة بنهر النيل، بالخرطوم.

وقالت أسرته لـ(السوداني) أن ابنهم الشهيد عمر السر تبيدي، خرج يوم الخميس الماضي، إلى مزرعتهم بضاحية شمبات، و هَمَّ بالوضوء على شاطئ النيل لأداء صلاة العصر، ما أدى إلى انزلاقه وجرفه التيار المائي.

و ناشدت أسرة آل تبيدي عبر (السوداني) جميع سكان مناطق شمال بحري المحاذية للنيل حتى شلال السبلوقة بالتعاون معهم بمراقبة شاطئ النيل واخطارهم، في حال العثور على أي جثمان.

كما ناشدت الأسرة جميع الجهات المسؤولة بالمساعدة وتقديم كل الممكن حتى الوصول إلى الجثمان .

صحيفة السوداني