انقطاع طريق القضارف -دوكة- القلابات بعد انهيار كبري السبوت





أدت سيول الامطارالغزيرة التى شهدتها مناطق متفرقة من ولاية القضارف مساء امس وصباح اليوم الي انهيار كبري السبوت مدق علي الطريق القاري القضارف- دوكة- القلابات على بعد 94 كيلو مترا من مدينة القضارف وادي انهيار الكبري لقطع الطريق القاري والشريان الوحيد لربط المنطقة الجنوبية خاصة في هذه الايام مع انطلاقة عمليات حصاد السمسم وانعزال عدد كبير من المناطق والقري بالمنطقة الجنوبية وقد سجلت الامطار معدلات عالية فاقت 120 ملم في عدد من المناطق حيث سجلت القدمبلية 95 ملم وكمبو واحد 88 ملم ومعسكر الزراعة الالية 71 ملم و الحوري 70 ملم والمقرح 29 ملم والطنيدبة 60 ملم وسمسم 8 ملم و ام سقطة 32 ملم وراشد 42 ملم وام بليل 85 ملم.

سونا