محكمة أمريكية تشطب قضية رفعها إسرائيليون ضد السودان





شطبت محكمة أمريكية قضية رفعتها عائلات وأسرهم في إسرائيل ضد حكومة جمهورية السودان قبل عام بالضبط بزعم دعمهم لمنظمة حماس.

وقال القاضي بحسب صحيفة اليوم التالي،إن القانون الذي مرره الكونجرس والذي أعاد لجمهورية السودان الحصانة السيادية يمنعه من النظر في هذه القضية حيث أنه لا يملك هذه الصلاحية الآن بعد أن انهت الولايات المتحدة بموجبه كل القضايا المرفوعة ضد السودان المتعلقة بالعمليات الإرهابية (باستثناء 9/11) التي تمت في الخارج.

الخرطوم: (كوش نيوز)