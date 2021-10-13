مستندات تثبت تورط هيئة المواصفات في تمديد صلاحية لحوم مستوردة





تحصلت “المصادر” على مستندات تثبت تورط المديرة التنفيذية لهيئة المواصفات والمقاييس فى تجاوزات بسبب موافقتها لمطاعم بيتزا هوت بتمديد صلاحية لحوم مستوردة، وقالت مصادر مطلعة، فضلت حجب اسمها لـ(الجريدة) إن اللحوم تم تمديد صلاحيتها بعد انتهاء صلاحيتها بعدة أشهر.

وقطعت بأن تمديد الصلاحية اجراء غير مسموح به وأنه لا يسمح بدخول مواد غذائية مضت على فترة صلاحيتها 50 % “ناهيك عن أن تكون منتهية الصلاحية”، وأوضحت: بعد مضي أكثر من نصف فترة الصلاحية يخير المستورد ما بين الابادة او الاعادة للبلد المستورد منه وعليه فان اجراء تمديد الصلاحية لمنتج لحوم عالي الحساسية سابقة فساد واضحة وذكرت المصادر: إذا كانت للحكومة الانتقالية والادارة الحالية للمواصفات بحجم هذه الثورة فلابد من التحقيق ومحاسبة المتورطين في هذا الفساد.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة