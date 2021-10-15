ضبط 17 متسللأ أجنبياً بالحدود الشمالية بعد مطاردات عنيفة





من ضبط 17 متسللاً من جنسيات أجنبية مختلفة تمكنت إدارة جمارك وادي حلفا بمعبر أرقين الحدودي، بعد مطاردات عنيفة استمرت لساعات.

كما ضبطت القوة الشرطية عدداً كبيراً من الأدوية والكريمات الممنوعة والمخالفة لقانون الجمارك والصيدلة والسموم، كانت بحوزة أولئك الأجانب.

وقال مدير فرع جمارك معبر أرقين بالإنابة العقيد شرطة أحمد السر للمكتب الصحفي للشرطة إن الضبطية تؤكد على الدور الرقابي للجمارك في حماية البلاد ومواجهة كل من تسول له نفسه المساس بامنها واقتصادها .

السوداني