السجن والغرامة لمدان بانتحال صفة الدعم السريع





قضت محكمة، بالسجن عامين في مواجهة مدان بانتحال صفة قوات الدعم السريع.

وكان المدان استولى على بضائع تاجر بقيمة (33) مليون جنيه أوهمه بتأمينها وترحيلها له من الجنينة إلى الخرطوم إبان اندلاع الثورة.

وأدانت محكمة مكافحة الإرهاب بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أنس عبد القادر فضل المولى، المدان بمخالفة نص المادة (178) من القانون الجنائي لسنة 1991م والتي تتعلق بالاحتيال.

وألزمت المحكمة المدان بدفع تعويض للشاكي التاجر بقيمة البضاعة التي استولى عليها البالغة (33) مليون جنيه- وذلك استناداً لنص المادة (146) من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالمنفعة الشخصية أو رد المال موضوع الجريمة لصاحب الحق.

كما فرضت المحكمة على المدان، غرامة مالية قدرها مليون جنيه تسدّد لصالح حكومة السودان، مع سجنه لمدة (6) أشهر أخرى حال فشله في سداد الغرامة المالية.

الصيحة