الطلاب الوافدون بجامعة أفريقيا يتظلمون لوزارة التعليم العالي





ناشد الطلاب الوافدون والسودانيون بجامعة أفريقيا العالمية وزارة التعليم التدخل، وإيجاد حلول لقضيتهم المتمثلة في عدم إجازة أبحاثهم برغم مناقشتها منذ أشهر.

وقال عدد من الطلاب لـ(السوداني) إن كلية الدراسات العليا لم تقم مجلس السند لإجازة بحوث الماجستير والدكتوراة، إلا مرة واحدة هذا العام، وأن هناك طلاباً ناقشوا منذ شهر فبراير حتى تاريخه لم تُجز بحوثهم.

وأوضح الطلاب أنهم ظلوا في حالة سؤال دائم للدراسات العليا بالجامعة دون إجابة؛ مما أفقد الطلاب فرص استخراج الشهادات، وأضافوا أن أغلب الطلاب الأجانب بقوا في السودان دون أمل، وأن البعض فقد فرصة للعمل بالخارج، وقالوا إنهم يناشدون وزارة التعلم العالي التدخل لإيجاد حلول.

الخرطوم : سوسن محمد عثمان

صحيفة السوداني