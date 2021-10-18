المحكمة ترفض طلباً بإخفاء هوية شهود في قضية الشهيد محجوب التاج





رفضت المحكمة اليوم الاثنين، طلباً بحماية (5) من شهود الاتهام، بإخفاء وحجب هويتهم عند الادلاء بشهاداتهم في قضية الشهيد محجوب التاج.

ويواجه (11) من منسوبى جهاز المخابرات العامة بينهم ضباط برتب متفاوتة الاتهام على ذمة مقتل الشهيد محجوب.

فيما وافقت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمباني محكمة مخالفات الأراضي الديم- شرقي الخرطوم برئاسة القاضي المشرف زهير بابكر عبد الرازق، على طلب النيابة بإبعاد كاميرات تصوير التلفزة وغيرها عند مثول شهود الاتهام عن الحق العام محل الطلب للإدلاء بشهاداتهم في القضية.

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