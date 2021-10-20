الشرطة تورد تفاصيل وفاة (5) إعلاميين في حادث بجنوب دارفور





أوردت الشرطة اليوم، تفاصيل الحادث الذي تعرض له إعلاميون من ولاية جنوب دارفور في طريقهم إلى غرب دارفور أمس، وأودى بحياة (5)، فيما أصيب (7) آخرون.

وقال المكتب الصحفي للشرطة، إن عربة كانت تقل صحفيين تابعين لولاية جنوب دارفور في طريقهم إلى غرب دارفور تعرضت لحادث مروري بسقوط العربة إثر انفجار الإطار الأمامي قرب محلية نيرتتي- منطقة خور رملة، وتوفي في الحال (5) أشخاص، فيما أصيب (7) آخرون تم إسعافهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أنه فور تلقي الخبر تم تحريك دورية مرور سريع تابعة لولاية جنوب دارفور إلى مكان الحادث لاسعاف المصابين ونقل الجثامين إلى نيالا، وتم إتخاذ إجراءات قانونية بدائرة الاختصاص.

ووقع الحادث عندما كان الوفد في طريقه من نيالا إلى ولاية غرب دارفور- للمشاركة في مليونية المولد النبوي الشريف بمحلية كلبس.

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