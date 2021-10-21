الإعدام شنقاً لقتلة الشهيد (أحمد عبدالرحمن) ورميه بكبري المنشية





أصدرت محكمة جنايات الجريفات برئاسة القاضي المشرف عماد الدين الزاكي أمس حكماً قضى بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في مواجهة شابين مدانين بقتل الشهيد (أحمدعبد الرحمن حمودة) تاجر بسعد قشرة لقتله عمداً بنصل حاد ومن ثم رميه أسفل كبري المنشية بالاشتراك فيما بينهما، وقامت المحكمة بتخيير أولياء الدم بالقصاص أو الدية أو العفو وأختارت الأسرة القصاص، وتم فصل الاتهام في مواجهة اثنين من المتهمين الهاربين تعذر القبض عليهما حتى الآن، وقالت المحكمة بعد الإدانة بأن المتهمين بالقضية لم يستفيدا من الدفوع والاستثناءات التي تحول مادة الاتهام بالقتل العمد للقتل شبه العمد أو الخطأ إلى جانب الإستفزاز الشديد أو العراك المفاجئ، وثبت للمحكمة من خلال حزمة مستندات الإتهام والشهود والمرافعات الختامية بأن المتهمين قاما بازهاق روح المجني عليه عندما كان أعزل أسفل كبرى المنشية في يوم ارتكاب الجريمة.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة