محجوب الخليفة يكتب: السودان وحكاية حكم اب تكو





محجوب الخليفة

▪️تقول الحكايات الشعبية ان اب تكو ليس شخصا وإنما هو طائر شديد الغيرة علي انثاه وبيته وتزدادغيرته عندما تضع انثاه بيضها فيقوم بنتف ريشها تماما بحيث لاتستطيع الطيران فتظل حاضنة لبيضها ثم ان منظرها بعد نتف ريشها يجعلها غير مرغوبة ﻷي ذكر آخر فيستطيع اب تكو الحركة مطمئنا علي زوجته وعلي صغاره داخل البيض .

▪️يبدو ان الشعب السوداني بوضعه السياسي المأزوم قد طبقت فيه نظرية حكم اب تكو هذه فأصبح تحت سيطرةمعقدة بحيث لايستطيع تغيير وضعه المأزوم بسهولة وتشابهت حالته بحال انثي ام تكو التي نتف ريشها تماما.

▪️وكأنما اهل السياسية السودانيين قد حفظوا نظرية حكم اب تكو هذه ، فتوارثوها

ليبقي الشعب السوداني منتوف الريش لايستطيع التحليق وإنما يكتفي بالاحلام واﻷوهام ويصبر علي اﻵ ﻵم ، وهذا ما يؤكده تاريخ الشعب السوداني مع المعاناة وقساوة ساسته واهمالهم لخدمته وانشغالهم بمايفيدهم فقط ويحقق مصالحهم وحدها تماما مثل ذاك الطائر الديكتاتوري المسمي اب تكو.

▪️من يري ان واقع السودان المتدهور سببه التدخل الخارجي وتحكم دول أخري وان اب تكو الذي يرهق الشعب السوداني هو دول أخري ، نذكرهم بأنه يستحيل علي الدول اﻷخري التغلغل والسيطرة علي أي دولة ، دون وجود عملاء بالداخل يظهرون عكس مايضمرون ، ﻷن العملاء هم من يسربون اسرار اوطانهم ويسمحون لﻵخرين بالتغلغل والتدخل والتحكم في قراراتهم ومواردهم نظير مصالح شخصية فيبيعون اوطانهم بثمن بخس مقابل مصالحهم الشخصية.

▪️المؤامرة ضد الوطن تبدأ من الداخل ، و الخيانة خطة خبيثة يقترحها بعض ابناء ذات الوطن لجهات ودول تبحث عن مصالحها ولا تتأخر في شراء مثل اؤلئك العملاء ، أما ابناء الوطن المخلصين فيستغلون علمهم وخبراتهم وعلاقاتهم مع الدول والمنظمات العالمية لصالح أوطانهم وخدمة لبلدانهم حتي تنهض وتلحق بركب التطور .

▪️اب تكو في حكاياتنا طائر ولكنه في واقعنا سياسي او قائد مستبد يجيد نتف ريش الشعب ليبقي تحت سيطرته..

🔹إضاءة أخيرة

اﻷمر ليس اﻷمريكان

اﻷمر تفريط وتخطيط جبان

ليكون هذا الشعب مقهورا

ومصلوبا ومقطوع اللسان.

صحيفة التحرير