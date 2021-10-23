مصر: سيدة تُبلَّغ بوفاة طفلتها في منزل طلقيها.. وعندما رأت جثتها كانت المفاجأة





أقدم عامل بمحافظة الجيزة في مصر على تعذيب ابنته حتى الموت، بحجة تأديبها لسرقتها متعلقات الجيران.

وقال مصدر أمني بحسب موقع “سكاي نيوز عربية” أن والدة الطفلة عندما علمت بوفاتها، توجهت إلى منزل طليقها لرؤيتها وتوديعها، لكنها فوجئت بوجود كدمات وآثار تعذيب في أماكن متفرقة من جسدها، فأبلغت الأجهزة الأمنية على الفور واتهمت طليقها بقتل الطفلة.

وكشفت التحريات عن وجود إصابات وآثار تعذيب بأماكن متفرقة من جسد المجني عليها، ناتجة عن تعرضها للضرب المبرح.

وتابع المصدر الأمني، أن والد الفتاة لاذ بالفرار بعد وفاة ابنته وعقب تكثيف التحريات نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بقتل ابنته، بزعم تأديبها بسبب سرقتها لمتعلقات الجيران.

واختتم المصدر، أن والد الطفلة أقر باعتدائه عليها بالضرب المبرح، مرات عديدة، بعد أن قام بتقييدها بالحبال، ولكنه فوجئ أثناء ضربها بفقدانها للوعي، وعندما حاول إسعافها، كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة، مما دفعه إلى الهروب من المنزل، بعد إخباره للجيران، بضرورة اتصالهم بوالدتها لزيارتها.

مزمز