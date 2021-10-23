نجاة مدير الطب العدلي وأطباء شرعيون من إطلاق نار بمشرحة أم درمان





تعرّض مدير هيئة الطب العدلي د. هاشم محمد صالح فقيري ومديرو المشارح، إلى إطلاق نار من قبل مجهولين أثناء وجودهم بمشرحة أم درمان في يوم مليونية 21 اكتوبر.

وكشفت مصادر موثوقة، أنه تم العثور على مقذوف ناري تم تحريزه وإرساله إلى الأدلة الجنائية للفحص وتم تدوين بلاغ ضد مجهول.

وبحسب المصادر، أن إطلاق النار تم على المكتب الموجود فيه مدير هيئة الطب العدلي د. هاشم فقيري ود. هشام وجمال وأشواق وجميعهم يعملون في المشارح الثلاث بالخرطوم.

وتم فتح بلاغ بالحادثة في القسم الأوسط أم درمان.

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