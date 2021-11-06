الرغيفة كانت بجنيه والبنزين ب 28 جنيه! والقحاطة كانو بقولوا لينا الكيزان ما داعمين أي حاجة
أكبر أكذوبة في تاريخ السودان‼️
♟دولة كانت محاصرة 30 سنه بتبيع للشعب الوقود ب 28 جنيه والرغيفة بجنيه والتنمية شغالة والكهرباء مستقرة والمدارس والجامعات والعلاج مدعوم ومتوفر وكنا بنقول عليهم حرامية وطلعنا ثورة عشان نجيب أحزاب عجزت توفر رغيف صالح للأكل
♟عندما وصل الدولار إلي 30جنيها بعد 30 سنه خرج علينا العلمانيون يحرضوننا بسحب الأموال من البنوك وإسقاط حكومة الحرامية!
فصدقناهم وخرجنا معهم فإذا بالدولار يعانق ال500 ، وأول رد فعل لهم رفعوا عننا الدعم ونهبو قوت الشعب ودواء المرضي
♟كل من يخالفهم يقولوا عليه كوز…
وتناسو أن الكوز هو من بني البلد وعلم الأجيال ودعم الفقراء وشيد المدارس والمساجد والجامعات بل الكوز هو من كان يدعم الدواء والدقيق ويصرف علي الكهرباء وإستخرج البترول الذي غلبكم تصينو أنابيبه! الرغيفة كانت بجنيه والسكر ب 35جنيه والبنزين ب 28 جنيه! والقحاطة كانو بقولوا لينا الكيزان ما داعمين أي حاجة وحرضونا نشيل قروشنا من البنوك ونشتري دولار عشان الدولار ممكن يصل 100جنيه!
▪️سواقه للقطيع…
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2 تعليقات
تبآ لهم القحاته
التاريخ هو من ينصف الناس غالبا والواقع ان فشل الكيزان كان في إعطاء المعارضة أكبر من حجمها مع اجتماع ذلك مع الخيانة الداخلية هي التي أسقطت حكومتهم.
الفشل الأساسي لقحت هو عدم وجود برنامج سياسي واضح لما بعد البشير بل ان كل ما جمعهم هو العداء للإسلاميين واستغلال فرصة خوف العرب العلمانيين من إنجاح تجربة الإسلاميين في السودان.
قحت أيضا فشلت لأنها إتبعت اليسار واتخذت هتافه وبرنامجه المعادي الإسلام كطريقة وحيدة وابت ان تلتفت لاصوات الرفض.وحتى القبول بحمدوك رأس الحربة الشيوعيين والبعثيبن وخلاصة الاستثمار الغربي في العمالة والعملاء هو جنون سياسي قبضت قحت ثمنه والشعب هو الضحية.
علي قحت ترتيب أوراقها والاقتراب من الشعب والاستعداد للانتخابات اما محاولة التتريس وإيقاف حياة الناس والسير وراء أوهام السفراء والعملاء والبعثات ما بات يقنع أحدا وستكون نتيجته وبال عليها وعلى الشعب